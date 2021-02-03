Власть
Депутаты хотят подрегулировать цены в Севастополе
Программа развития торговли появится в городе-герое.
Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в первом чтении законопроект о порядке разработки региональной программы развития торговли. Без него невозможна разработка такой программы. Автором законопроекта выступила вице-спикер Татьяна Лобач.
«Программа развития торговли представляет собой документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на содействие развитию торговли на территории города федерального значения Севастополя», – указано в проекте закона.
Лобач отметила, что для разработки программы предполагается привлечь широкий круг лиц, что позволит максимально учесть интересы граждан.
«Я думаю, что разработка данной программы, установление порядка, приведет к возможности помогать предпринимателям, которые ведут социально ориентированное направление торговли. Может быть, действительно, эта программа послужит некоторым регулированием роста цен на территории Севастополя», – подчеркнула Лобач.
Срок внесения поправок перед рассмотрением законопроекта во втором чтении определен до 5 февраля.
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