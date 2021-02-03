Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма уверены, что туристы не привезли на Новый год в Крым коронавирус ● Семь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 10 тысяч ● В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний ● В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек
Более 50 школьных классов в Крыму закрыли на карантин
фото © Новости Крыма
На сегодняшний день в Крыму на дистанционном обучении находятся 1653 школьника в 57 классах.
Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«На сегодняшний день учащиеся 57 классов в 20 образовательных организациях переведены на дистанционное обучение. Из них 49 классов в 14 школах – по COVID-19 и восемь классов в семи школах – по респираторным инфекциям», – сказала Пеньковская.
В детских садах закрыты 14 групп: семь – по коронавирусу и семь – по ОРВИ. На «дистанционке» находятся 610 воспитанников.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 32 832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 151 – за последние сутки. Выздоровели за весь период 27 тысяч человек, скончались 783 пациента.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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