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Коронавирус в Крыму

Более 50 школьных классов в Крыму закрыли на карантин

20:12 среда, 3 февраля 2021
Более 50 школьных классов в Крыму закрыли на карантин

фото © Новости Крыма

На сегодняшний день в Крыму на дистанционном обучении находятся 1653 школьника в 57 классах.

Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«На сегодняшний день учащиеся 57 классов в 20 образовательных организациях переведены на дистанционное обучение. Из них 49 классов в 14 школах – по COVID-19 и восемь классов в семи школах – по респираторным инфекциям», – сказала Пеньковская.

В детских садах закрыты 14 групп: семь – по коронавирусу и семь – по ОРВИ. На «дистанционке» находятся 610 воспитанников.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 32 832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 151 – за последние сутки. Выздоровели за весь период 27 тысяч человек, скончались 783 пациента. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

КФУ возвращается на очный формат обучения с 8 февраля. С нового семестра практически все занятия будут проходить в аудиториях. В дистанционном формате будут только те пары, на которых должно присутствовать более 25 человек.

В Симферополе пообещали открыть сразу десять новых детсадов. Десять детских садов власти планируют открыть в Симферополе до конца 2021 года.

В Крыму учителей обязали носить маски даже во внеурочное время. В настоящее время в Крыму закрыты на карантин 13 дошкольных групп, один детсад, 39 классов и две группы в училищах.

Для опытов: крымский университет купил 30 мышей за один миллион рублей. Для ученых из Крымского федерального университета закупят три десятка генно-модифицированных мышей. На них будут проводить испытания крымской вакцины от новой коронавирусной инфекции.

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