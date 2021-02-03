Базу отдыха «Прибой» в Коктебеле хотел купить соратник Януковича

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Электронный аукцион по продаже имущества расположенной в Коктебеле базы отдыха «Прибой», организованный «Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым» и проведенный 26 января, признан несостоявшимся – к участию в аукционе был допущен всего один участник.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Согласно документации, начальная минимальная цена имущества базы отдыха «Прибой» была определена в 76,7 млн. рублей. В перечне недвижимого имущества указаны 76 объектов. Кроме спальных и административных корпусов, столовой, хозблоков, проходных и гаражного бокса, в перечне указан целый ряд «иных сооружений» – замощений, лестниц, ворот и заборов, а также берегоукрепительные сооружения общей площадью немногим более 3,5 тыс. метров. Под берегоукрепительными сооружениями подразумеваются буны, подпорные стены и насыпной галечный пляж.

На участие в аукционе было подано две заявки – от предпринимателя Дмитрия Шульженко и от ООО «Лиэль-ФМ» (Москва).

Шульженко является учредителем 28 организаций, зарегистрированных почти в десяти регионах РФ. Большинство его фирм зарегистрировано в Москве. Решением аукционной комиссии его заявка была рассмотрена и отклонена – он не был допущен к торгам.

К торгам был допущен лишь один участник – ООО «Лиэль-ФМ». Как результат – аукцион признан несостоявшимся.

Согласно открытым данным, учредителем «Лиэль-ФМ» является Дмитрий Табачник (депутат Верховного совета Автономной Республики Крым (с марта 2006 года по ноябрь 2007 года) от Блока «За Януковича!», министр образования и науки Украины (с марта 2010 года по 23 февраля 2014 года)).

Напомним, власти Крыма уже не первый раз пытаются продать «Прибой». Первый аукцион был объявлен еще в феврале 2017-го (единственным участником торгов тогда было ООО «Крымдорстрой»), второй – в феврале 2020 года (на участие в аукционе не было подано ни одной заявки).

В тексте использованы материалы: Кафа

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