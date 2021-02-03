Акции за Навального: в Севастополе суд наказал еще шесть человек

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Крымская правозащитная группа сообщает, что Ленинский районный суд Севастополя 1 февраля вынес постановления о назначении наказания в отношении еще 6 человек за участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По данным правозащитников, крымчан обвиняют по статье о «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания».

Сообщается, что наказания назначены Анатолию Василенко, Татьяне Тягловой, Кристине Сало, Тимофею Железняку, Александру Мишуре, Никите Потиенко.

Также правозащитники опубликовали постановления Ленинского районного суда Севастополя о назначении административного наказания в отношении Валентина Матвеева, о суде над которым активисты сообщили накануне.

«В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении административного правонарушения не признал. Пояснил, что на пл. Нахимова в Севастополе явился с целью посетить выставку и принял участие в общественном мероприятии случайно, водил хоровод, но не выступал в качестве организатора», – говорится в документе.

Тем не менее, судья Виктор Климаков признал Матвеева виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП России и присудил ему административный штраф в размере 20 000 рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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