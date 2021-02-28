Водный кризис
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Водоканал ЮБК ждет накопления 18 млн кубометров воды
фото © Новости Крыма
В водохранилищах, снабжающих Ялту, должно накопиться минимум 18 миллионов кубометров воды для ее бесперебойной подачи населению региона с учетом предстоящего курортного сезона.
Об этом заявил врио директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев.
«В настоящее время общий накопленный объем Загорского и Счастливенского водохранилищ составляет 6 млн 300 тысяч кубометров, и без соблюдения графика. этого запаса хватит не более чем на 3 месяца», – сообщил он.
При этом Григорьев напомнил, что график был введен администрацией Ялты и на данный момент его никто не отменял. «Однако при его установлении мы обещали, что когда будет возможность подавать воду вне графика, то так и будет сделано, что и происходило до 24 февраля, благодаря альтернативным источникам, которые снабжали Ялту», – обратил внимание руководитель «Водоканала ЮБК», отметив, что в сутки ялтинцы потребляют около 65 тысяч кубометров воды.
Одновременно он заверил, что в те регионы Ялты, «куда можно подавать воду круглосуточно, не забирая ее из Счастливенского водохранилища, водоснабжение осуществляется бесперебойно». А при повышении температуры, когда вновь «заработают» альтернативные ресурсы, добавил он, и весь регион снова будет переведен на постоянную подачу воды.
«Но хочу предупредить, что экономить мы все равно будем», – заявил Григорьев. – Чтобы успешно провести курортный сезон, нам необходим запас воды объемом 18-21 миллиона кубометров. Но сейчас притоки крайне малы – от 30 до 70 тысяч кубометров в сутки, тогда как в предыдущие годы от залпового таяния снега мы могли получать порядка 6,5 млн кубометров воды в сутки только в Загорское водохранилище».
Поэтому, по словам руководителя «Водоканала ЮБК», «на сегодняшний день сказать, что у нас воды в достаточном объеме, мы не можем». «При таянии снегов можно рассчитывать на 2-2,5 миллиона кубометров воды, а с таким ресурсом нельзя гарантировать ее круглосуточную подачу», – уточнил Григорьев.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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