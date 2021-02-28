В Ялту пытались завести масло, произведенное белгородскими гробовщиками

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В Ялте предотвращен оборот молочной продукции, произведенной фантомным предприятием.

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В адрес Южного межрегионального управления Россельхознадзора поступила информация из Управления Россельхознадзора по Белгородской области о нарушении ветеринарного законодательства, выявленном при мониторинге ФГИС «Меркурий».

Анализируя транзакции в информационной системе было установлено, что ООО ТД «Сырный Барон» (Белгородская область), используя в качестве сырья 100 кг сливочного масла «Традиционное» с массовой долей жира 82,5 %, выработало 100 кг сливочного масла «Традиционное» с массовой долей жира 82,5% и 100 кг масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, то есть при производстве продукции использовалось сырье неизвестного происхождения.

Выработанная продукция направлена в адрес предприятия, расположенного в Ялте.

Кроме того, согласно информации из письма Управления по Белгородской области, ООО ТД «Сырный Барон» не осуществляет деятельность по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 144, по данному адресу расположено нежилое сооружение, в котором оказываются ритуальные услуги.

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора организовали и провели внеплановую проверку в отношении предприятия-получателя продукции.

В рамках проверки на хранении у предприятия обнаружено масло сливочное в ассортименте и спред растительно-сливочный в ассортименте — общим весом 630 кг, изготовителем которой, согласно маркировке, является ООО ТД «Сырный Барон».

Потенциально некачественная и опасная продукция изъята из оборота и уничтожена путем сжигания в печи-инсинераторе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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