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За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 42 выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3642 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 48 человек, выздоровевших за весь период – 31 827 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе выявлено 62 новых случая COVID-19, четверо скончались. За истекшие сутки в Севастополе подтверждено 62 новых случая коронавируса.

В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом. По официальным данным, смертность от ковида в Крыму приближается к 10 процентам. Тогда как общемировое значение составляет 2.5 процента.

В Крыму значительно выросла смертность. Количество умерших в Крыму увеличилось в 2020 году на 14,2% по сравнению с 2019 годом.

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 26 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.