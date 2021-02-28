Водный кризис
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В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок
фото © Новости Крыма
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Закупка оборудования уже началась, причем процесс идет в соответствии со всеми требованиями детективного жанра.
В Парковом (Симеизкий территориальный орган Большой Ялты) расположена резиденция «Крымский бриз». Формально она принадлежит ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», имеет уставный капитал 11 млрд 477 млн руб и около 400 сотрудников. Но по базе ЕГРЮЛ нетрудно проследить ее корни: через питерское ООО «Рисско» и ООО «Газпром добыча Оренбург» обширным крымским комплексом владеет Газпром.
ООО – частные компании и их деятельность не находит отражения на сайте госзакупок. Однако 25 февраля там появилась информация о проведении закупки «Изготовление и поставка блочно-модульного оборудования системы водоподготовки и водоочистки для опреснения морской воды для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с техническим заданием заказчика для нужд п.г.т. Парковое (ЮБК), Республика Крым, г. Ялта». Заказчиком опреснительного оборудования выступает, как ни странно, Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Эта государственная структура, финансируемая из бюджета, готова заплатить за оборудование для частной резиденции 37 млн 9 тыс руб.
Конкурс не проводится, поскольку поставщик определен заранее. Проект договора, на котором не проставлена только дата, приводится в документации о закупке. Казенные миллионы получит московское ООО «Группа 7», основным видом деятельности которого является производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.
Почему бюджетное образовательное учреждение покупает опреснитель для Паркового? Может быть, там расположен лагерь для студентов химического университета? Действительно, у него есть база отдыха в Крыму, но она находится в Песчаном Бахчисарайского района, а не на дорогих субтропических землях Паркового.
Тем не менее, в проекте договора между ООО «Группа 7» и РХТУ им. Д.И. Менделеева прямо сказано: «Поставка Оборудования по настоящему Договору осуществляется на Объект Заказчика: Резиденция «Крымский Бриз», Парковое шоссе, 39, пгт. Парковое, г. Ялта, Республика Крым, 298683».
Несколько слов о «Группе 7», тем более что она каким-то образом связана с Крымом. Компания имеет 1 млн руб уставного капитала и восемь сотрудников. Доля в 81% в ней принадлежит Александру Ильященко, который попутно руководит ОА «Золотое поле» – винодельческим хозяйством, наследником старинного советского совхоза в Кировском районе Крыма.
В тексте использованы материалы: Новый день
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