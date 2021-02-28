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Власть

В Крыму начали снимать старый слой асфальта на дороге Симферополь - Джанкой

08:09 воскресенье, 28 февраля 2021

Компания «ВАД» приступила к фрезеровке старого слоя асфальтобетона на дороге Симферополь – Джанкой в рамках ее ремонта.

Об этом сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.

«На трассе Симферополь – Джанкой началась подготовка к укладке асфальтобетона. Специалисты АО «ВАД» фрезеруют старое дорожное покрытие. Техника идет от «Тавриды» в направлении Симферополя. Движение транспорта не перекрывается, на участке, где работает фреза, безопасность обеспечивают сотрудники отдела организации дорожного движения», – сообщил Назаров.

Работы по снятию старого покрытия должны завершиться до конца марта. Укладка асфальтобетона на подготовленных участках стартует в начале марта, если позволят погодные условия.

«Помимо фрезерования старого покрытия дорожники меняют бортовой камень и расширяют дорогу на тех участках, где ее ширина не соответствует категорийным требованиям. На дороге установят барьерное ограждение, что повысит безопасность дорожного движения», – добавил Назаров.

Протяженность участка, на котором выполняется ремонт, составляет 6,5 километра. Компания «ВАД» в этом году отремонтирует еще несколько дорог в Симферопольском районе: 10 километров дороги Красноперекопск – Симферополь в районе поселка Гвардейское Симферопольского района, 3 километра дороги от Симферополя до Евпатории в районе поселка Родниковое на выезде из столицы и 5,5 километра в районе Скворцово. Цена соответствующих контрактов составляет 676 млн рублей. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Санкт-петербургская компания «ВАД» определена правительством России в числе единых подрядчиков ремонта дорог, заказчиком по которым выступает Служба автодорог Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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