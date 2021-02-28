В Крыму авто врезалось в дерево и загорелась: погибла девушка

Как минимум один человек погиб в результате ночного ДТП, произошедшего в Симферополе близ торгового центра «Южная галерея».

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла около двух часов ночи. По словам свидетелей ДТП, автомобиль BMW вылетел за пределы проезжей части, врезался в дерево и загорелся.

По данным очевидцев, в аварии погибла молодая девушка приблизительно 20 лет, находившаяся на пассажирском сидении. Находившийся за рулем молодой парень получил тяжелые травмы. О его состоянии не сообщается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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