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Происшествия

В Крыму авто врезалось в дерево и загорелась: погибла девушка

13:48 воскресенье, 28 февраля 2021

Как минимум один человек погиб в результате ночного ДТП, произошедшего в Симферополе близ торгового центра «Южная галерея».

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла около двух часов ночи. По словам свидетелей ДТП, автомобиль BMW вылетел за пределы проезжей части, врезался в дерево и загорелся.

По данным очевидцев, в аварии погибла молодая девушка приблизительно 20 лет, находившаяся на пассажирском сидении. Находившийся за рулем молодой парень получил тяжелые травмы. О его состоянии не сообщается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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