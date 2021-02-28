Происшествия
В Крыму авто врезалось в дерево и загорелась: погибла девушка
Как минимум один человек погиб в результате ночного ДТП, произошедшего в Симферополе близ торгового центра «Южная галерея».
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Авария произошла около двух часов ночи. По словам свидетелей ДТП, автомобиль BMW вылетел за пределы проезжей части, врезался в дерево и загорелся.
По данным очевидцев, в аварии погибла молодая девушка приблизительно 20 лет, находившаяся на пассажирском сидении. Находившийся за рулем молодой парень получил тяжелые травмы. О его состоянии не сообщается.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученый прокомментировал видео вспышки в небе над Симферополем. Видео в соцсетях, на котором видна яркая вспышка в небе, напоминающая падение болида, является фейком.
В Севастополе водитель грузовика спровоцировал тройное ДТП. В Севастополе столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Авария произошла накануне на Фиолентовском шоссе рядом с психиатрической больницей.
Хозяин пульта: в Севастополе муж чуть не убил жену из-за телевизора. В Севастополе выключенный телевизор едва не стал причиной трагедии.
В Крыму семья отравилась угарным газом. Следователи начали процессуальную проверку по факту отравления в Симферополе угарным газом женщины и двух детей.
Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались
За истекшие сутки коронавирус в Севастополе подтвердился у 60 человек.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений
За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
На Южном берегу Крыма сносят высотку вместе с жильцами
Демонтаж ведет фирма, не желающая представляться.
25 февраля
В Крыму крепнут антиправительственные настроения
21 час назад
Казус в Симферополе: сошел снег, а за ним и асфальтфото
25 февраля
В Алупкинском парке съели пальмовую аллею
В парке Алупкинского дворца на пострадавшей от насекомых-вредителей пальмовой аллее высаживают новые веерные пальмы.