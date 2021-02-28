В Евпатории обещают построить многопрофильный реабилитационный центр

В Евпатории планируют построить многопрофильный реабилитационный центр. В России он будет вторым таким центром.

Первый уже строится в Новосибирске. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Тихончук в эфире телеканала Крым 24.

Строительство развернут на общей площади более 23 гектар.

«Мы передали сейчас на федеральный уровень 2 земельных участка. Это бывший санаторий “Родина» Минздрава Крыма и нашу грязелечебницу Мойнаки», – сказал Роман Тихончук.

Он отметил, что площадь центра будет составлять 102 тысячи квадратных метров. Коечный фонд предполагает 800 мест, а также в планах построить на территории жилье для сотрудников на 150 мест.

Стоимость проекта оценили в 18 миллиардов рублей. Согласно дорожной карте, центр откроют в 2023 году.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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