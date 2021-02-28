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В двух крымских заповедниках продлили «режим тишины»
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В государственных природных заповедниках «Опукский» и «Казантипский» продлили так называемый «режим тишины».
Туристов не будут пускать туда до апреля.
Как сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», прошедший год был отмечен повышенным интересом ко внутреннему туризму, в том числе и к экотуризму на особо охраняемых природных территориях, и заповедники испытывали высокую рекреационную нагрузку.
В «Заповедном Крыму» подчеркивают, что посещение особо охраняемых природных территорий осуществляется с учетом степени стойкости природных комплексов к рекреационной нагрузке.
«Для государственных природных заповедников «Казантипский» и «Опукский» с их типчаково-ковыльными, луговыми и полынно-злаковыми степями, степень стойкости природных комплексов самая минимальная. Аквальные комплексы этих заповедников являются излюбленным местом гнездования многих краснокнижных видов птиц», - объясняют экологи решение дать заповедным территориям возможность восстановиться и сохранить покой для пернатых.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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