В Черном море начались учения НАТО «Посейдон 21»

В Черном море начали международные учения НАТО Poseidon 21.

Об этом сообщает «Радио Румынии».

Отмечается, что официальная церемония открытия маневров состоялась в румынском порту Констанца.

По информации издания, в маневрах принимают участие более 700 военнослужащих из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции. Также были задействованы 13 кораблей и девять самолетов.

Напомним, 25 февраля сообщалось, что в Черное море вошла группа кораблей НАТО для совместных учений с Украиной.

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В Черное море вошли сразу пять кораблей НАТО. Корабли примут участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе Посейдон и проведут учения с ВМС Украины.

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