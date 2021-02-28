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Власть

В Алуште переделают с нуля недостроенные очистные сооружения

13:37 воскресенье, 28 февраля 2021
Алушта

Главгосэкспертиза одобрила повторный проект и смету по реконструкции системы канализационно-очистных сооружений в поселке Малореченском городского округа Алушта.

Об этом сообщили в офисе Главгосэкспретизы.

По проекту, система должна обеспечивать поселок водоотведением и очищать хозяйственно-бытовые сточные воды.

«В ходе реализации проекта <…> на площадке демонтируют недостроенную станцию очистки, вместо которой с применением усовершенствованных технологий построят новую станцию мощностью 3000 кубометров в сутки. Кроме того, предусмотрены прокладка канализационного коллектора с глубоководным выпуском очищенных сточных вод в акваторию Черного моря, сооружение сливной станции, канализационной насосной станции у улицы Парковая и контрольно-пропускного пункта», - перечислили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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