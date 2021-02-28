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Власть

В Алупкинском парке съели пальмовую аллею

09:14 воскресенье, 28 февраля 2021
Ялта
В Алупкинском парке съели пальмовую аллею

фото © министерство культуры Крыма

В парке Алупкинского дворца на пострадавшей от насекомых-вредителей пальмовой аллее высаживают новые веерные пальмы.

Как сообщили в министерстве культуры, на аллее будет посажено не менее 30 молодых экземпляров китайских молодых растения. Еще 10 были высажены до появления вредителя и гибели взрослых растений, а всего на аллее было уничтожено 40 пальм.

Стремительное распространение пальмового вредителя в 2018-2019 годах привело к почти полной̆ гибели китайских веерных пальм на аллее, которая считается одним из красивейших мест Алупки.

«Эти события послужили причиной̆ удаления погибших экземпляров пальм на основании разрешения, выданного Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым. В течение последних двух лет профильными специалистами Никитского ботанического сада изучался жизненный̆ цикл насекомого-вредителя и были разработаны методы борьбы с ним, безопасные для посетителя музея-заповедника», - рассказали в министерстве.

Кроме пальм, в парке обновили так же и коллекцию роз, высадив на аллее их плетистые сорта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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