Культура
Трек «Крым» вошел в первый за восемь лет студийный альбом Земфиры
фото © gazeta.ru
Земфира выпустила первый за восемь лет полноформатный студийный альбом под названием «Бордерлайн».
Он уже доступен в стриминговых сервисах.
В альбом вошли 12 песен, в том числе «Остин», клип на которую был представлен на YouTube неделю назад, а также впервые опубликованный в апреле 2020 года трек «Крым».
Отметим, что «Бордерлайн» стал седьмым студийным альбомом Земфиры. Предыдущий студийный альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году. В 2016 году в ходе гастрольного тура «Маленький человек» был записан концертный альбом.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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