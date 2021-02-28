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Культура

Трек «Крым» вошел в первый за восемь лет студийный альбом Земфиры

19:35 воскресенье, 28 февраля 2021
Трек «Крым» вошел в первый за восемь лет студийный альбом Земфиры

фото © gazeta.ru

Земфира выпустила первый за восемь лет полноформатный студийный альбом под названием «Бордерлайн».

Он уже доступен в стриминговых сервисах.

В альбом вошли 12 песен, в том числе «Остин», клип на которую был представлен на YouTube неделю назад, а также впервые опубликованный в апреле 2020 года трек «Крым».

Отметим, что «Бордерлайн» стал седьмым студийным альбомом Земфиры. Предыдущий студийный альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году. В 2016 году в ходе гастрольного тура «Маленький человек» был записан концертный альбом.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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