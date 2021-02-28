Стали известны подробности жуткого ночного ДТП в Симферополе

фото © МВД Крыма

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Симферополе, в результате которого погибла девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«По предварительной информации, 28 февраля в 1:17 в Симферополе 21-летний водитель автомобиля BMW 3231, двигаясь по ул. Киевской со стороны ул. Никанорова в направлении поселка Аграрное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и напротив торгового центра «Ашан» в районе дома №189 допустил занос вправо с последующим выездом за пределы проезжей части и столкновением с деревом с последующим возгоранием автомобиля», – рассказали в министерстве.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка была смертельно травмирована, она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водитель и еще один пассажир, находившийся в автомобиле, не пострадали.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Доверчивые севастопольцы «заплатили» за смс более 200 тыс рублей. В Севастополе телефонные мошенники сняли с банковских карт граждан более 200 тыс рублей.

Ученый прокомментировал видео вспышки в небе над Симферополем. Видео в соцсетях, на котором видна яркая вспышка в небе, напоминающая падение болида, является фейком.

В Севастополе водитель грузовика спровоцировал тройное ДТП. В Севастополе столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Авария произошла накануне на Фиолентовском шоссе рядом с психиатрической больницей.

Хозяин пульта: в Севастополе муж чуть не убил жену из-за телевизора. В Севастополе выключенный телевизор едва не стал причиной трагедии.