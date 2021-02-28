Происшествия
Стали известны подробности жуткого ночного ДТП в Симферополе
фото © МВД Крыма
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Симферополе, в результате которого погибла девушка.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
«По предварительной информации, 28 февраля в 1:17 в Симферополе 21-летний водитель автомобиля BMW 3231, двигаясь по ул. Киевской со стороны ул. Никанорова в направлении поселка Аграрное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и напротив торгового центра «Ашан» в районе дома №189 допустил занос вправо с последующим выездом за пределы проезжей части и столкновением с деревом с последующим возгоранием автомобиля», – рассказали в министерстве.
В результате ДТП 20-летняя пассажирка была смертельно травмирована, она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Водитель и еще один пассажир, находившийся в автомобиле, не пострадали.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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