Сразу 13 боевых кораблей НАТО подошли к побережью Крыма

фото © eadaily.com

У побережья Крыма были обнаружены 13 боевых кораблей НАТО. Североатлантический альянс проводит учения к юго-западу от полуострова.

В настоящий момент в Черном море НАТО осуществляет учебные мероприятия в рамках маневров «Poseidon 21».

Командование блока собрало в акватории 13 боевых кораблей, а также 9 самолетов, в том числе разведывательных и до 700 человек личного состава. Все они располагаются в 200-250 километрах от крымского берега.

В командовании Североатлантического альянса отмечают, учения проводятся для отработки оптимального метода применения имеющейся военной мощи для укрепления способности блока быстро реагировать на изменения в региональной безопасности.

При этом отмечается, в НАТО будут совершать действия, применяя боевую авиацию у берегов Крыма. Черноморский флот уже выступил на дежурство, ведя наблюдение за первыми судами, вошедшими в Черное море и контролируя обстановку. Помимо полетов НАТО планирует провести стрельбы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина решила поставить «Точку У» рядом с Крымом. Киев принял решение усиливать свое военное присутствие.

Военный эксперт объяснил необходимость милитаризации Крыма. Милитаризацию Крыма списали на НАТО.

В Черное море вошли сразу пять кораблей НАТО. Корабли примут участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе Посейдон и проведут учения с ВМС Украины.

Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом. Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом, сообщил в понедельник командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.