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Власть

Сразу 13 боевых кораблей НАТО подошли к побережью Крыма

16:08 воскресенье, 28 февраля 2021
Сразу 13 боевых кораблей НАТО подошли к побережью Крыма

фото © eadaily.com

У побережья Крыма были обнаружены 13 боевых кораблей НАТО. Североатлантический альянс проводит учения к юго-западу от полуострова.

В настоящий момент в Черном море НАТО осуществляет учебные мероприятия в рамках маневров «Poseidon 21».

Командование блока собрало в акватории 13 боевых кораблей, а также 9 самолетов, в том числе разведывательных и до 700 человек личного состава. Все они располагаются в 200-250 километрах от крымского берега.

В командовании Североатлантического альянса отмечают, учения проводятся для отработки оптимального метода применения имеющейся военной мощи для укрепления способности блока быстро реагировать на изменения в региональной безопасности.

При этом отмечается, в НАТО будут совершать действия, применяя боевую авиацию у берегов Крыма. Черноморский флот уже выступил на дежурство, ведя наблюдение за первыми судами, вошедшими в Черное море и контролируя обстановку. Помимо полетов НАТО планирует провести стрельбы.

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