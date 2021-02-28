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Сразу 13 боевых кораблей НАТО подошли к побережью Крыма
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У побережья Крыма были обнаружены 13 боевых кораблей НАТО. Североатлантический альянс проводит учения к юго-западу от полуострова.
В настоящий момент в Черном море НАТО осуществляет учебные мероприятия в рамках маневров «Poseidon 21».
Командование блока собрало в акватории 13 боевых кораблей, а также 9 самолетов, в том числе разведывательных и до 700 человек личного состава. Все они располагаются в 200-250 километрах от крымского берега.
В командовании Североатлантического альянса отмечают, учения проводятся для отработки оптимального метода применения имеющейся военной мощи для укрепления способности блока быстро реагировать на изменения в региональной безопасности.
При этом отмечается, в НАТО будут совершать действия, применяя боевую авиацию у берегов Крыма. Черноморский флот уже выступил на дежурство, ведя наблюдение за первыми судами, вошедшими в Черное море и контролируя обстановку. Помимо полетов НАТО планирует провести стрельбы.
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В Черное море вошли сразу пять кораблей НАТО. Корабли примут участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе Посейдон и проведут учения с ВМС Украины.
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Сразу 13 боевых кораблей НАТО подошли к побережью Крыма
У побережья Крыма были обнаружены 13 боевых кораблей НАТО. Североатлантический альянс проводит учения к юго-западу от полуострова.
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