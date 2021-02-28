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Власть

Симферополь остается одним из самых некомфортных городов

18:39 воскресенье, 28 февраля 2021
Симферополь
Симферополь остается одним из самых некомфортных городов

фото © Новости Крыма

Столица Крыма оказалась на 93 месте ТОП-100 городов России по комфортности и доступности жизни.

Рентинг представил РБК, ссылаясь на данные экспертов института территориального развития «Урбаника», передает корреспондент 3652.ru.

В рейтинге 100 самых комфортных и доступных для жизни городов России Москва занимает 5 место. Столицу опережают Краснодар, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург.

Симферополь в рейтинге занял 93 место, при том, что в 2019 году занимал 92-е. По итогам 2020 года наш город набрал 53,49 баллов из 100 возможных. При этом, по качеству среды Симферополь занимает 84 место, по стоимости жизни - 91-е.

За основу рейтинга были взяты показатели качества среды (обеспеченность жильем, наличие современных форматов торговли, уровень загруженности дорог, уровень преступности и тд.) и стоимости услуг (возможность покупки жилья, уровень расходов на ЖКУ, покупательная способность и тд). Все расчеты производились по данным Росстата.

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