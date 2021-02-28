Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19

За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерло шесть человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Общее число умерших в регионе с начала пандемии составило 929 человек.

Всего в Крыму за весь период пандемии выявлено 35 728 случаев коронавируса. За истекшие сутки подтверждено 65 новых случаев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19. Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.

В Севастополе выявлено 62 новых случая COVID-19, четверо скончались. За истекшие сутки в Севастополе подтверждено 62 новых случая коронавируса.

В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом. По официальным данным, смертность от ковида в Крыму приближается к 10 процентам. Тогда как общемировое значение составляет 2.5 процента.

В Крыму значительно выросла смертность. Количество умерших в Крыму увеличилось в 2020 году на 14,2% по сравнению с 2019 годом.