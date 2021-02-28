Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений ● В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19 ● В Севастополе выявлено 62 новых случая COVID-19, четверо скончались ● В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом ● В Крыму продолжается снижение числа новых заражений
Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19
За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерло шесть человек.
Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
Общее число умерших в регионе с начала пандемии составило 929 человек.
Всего в Крыму за весь период пандемии выявлено 35 728 случаев коронавируса. За истекшие сутки подтверждено 65 новых случаев.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19. Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.
В Севастополе выявлено 62 новых случая COVID-19, четверо скончались. За истекшие сутки в Севастополе подтверждено 62 новых случая коронавируса.
В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом. По официальным данным, смертность от ковида в Крыму приближается к 10 процентам. Тогда как общемировое значение составляет 2.5 процента.
В Крыму значительно выросла смертность. Количество умерших в Крыму увеличилось в 2020 году на 14,2% по сравнению с 2019 годом.
Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались
За истекшие сутки коронавирус в Севастополе подтвердился у 60 человек.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений
За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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