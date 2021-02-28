Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 28 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 28 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный 17-22 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (сильные осадки.), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (временами сильные осадки.), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный порывы 17-22 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (сильные осадки.), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 17-22 м/с.), уровень опасности желтый, туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 86 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 80 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 92 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 97 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 90 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 97 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 93 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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