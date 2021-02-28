Водный кризис
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Наполнится ли когда-нибудь Симферопольское водохранилище?
фото © Новости Крыма
В последние 10 дней динамика притоков в водохранилища Крыма остается положительной.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
По его данным, за этот период в Симферопольское водохранилище прибыло 30 тыс. кубометров воды, в Партизанское - 200 тыс. кубометров, в Аянское - 58 тыс., в Изобильненское - 26 тысяч.
Он добавил, что основные притоки следует ожидать позднее, поскольку в горах температура воздуха ниже, и таяние снега «идет в более растянутом режиме».
«По предварительным оценкам, исходя из того, что в горах слой снега достигает 50-70 см, можно ожидать, например, в Симферопольском водохранилище за счет снежных запасов порядка 7 миллионов кубометров воды, которая может дополнительно прийти. Это не огромный запас воды, но, в принципе, он стабилизирует ситуацию», - считает специалист.
В свою очередь завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко отметил, что осадки в апреле-мае добавят притоков в водохранилища.
«По многолетним наблюдениям, январь и февраль - достаточно обильные осадки в Крыму, потом спад, и дальше максимум (осадков - ред.) в апреле - мае. Поэтому, если мы сейчас можем набрать семь миллионов по Симферопольскому водохранилищу, то дальше следует ждать апрельских - майских притоков. И можно ожидать, что Симферопольское водохранилище наполнится на 50%», - спрогнозировал Николенко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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