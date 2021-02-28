Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +5
море +9

Водный кризис

Наполнится ли когда-нибудь Симферопольское водохранилище?

10:27 воскресенье, 28 февраля 2021
Наполнится ли когда-нибудь Симферопольское водохранилище?

фото © Новости Крыма

В последние 10 дней динамика притоков в водохранилища Крыма остается положительной.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. 

По его данным, за этот период в Симферопольское водохранилище прибыло 30 тыс. кубометров воды, в Партизанское - 200 тыс. кубометров, в Аянское - 58 тыс., в Изобильненское - 26 тысяч.

Он добавил, что основные притоки следует ожидать позднее, поскольку в горах температура воздуха ниже, и таяние снега «идет в более растянутом режиме».

«По предварительным оценкам, исходя из того, что в горах слой снега достигает 50-70 см, можно ожидать, например, в Симферопольском водохранилище за счет снежных запасов порядка 7 миллионов кубометров воды, которая может дополнительно прийти. Это не огромный запас воды, но, в принципе, он стабилизирует ситуацию», - считает специалист.

В свою очередь завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко отметил, что осадки в апреле-мае добавят притоков в водохранилища.

«По многолетним наблюдениям, январь и февраль - достаточно обильные осадки в Крыму, потом спад, и дальше максимум (осадков - ред.) в апреле - мае. Поэтому, если мы сейчас можем набрать семь миллионов по Симферопольскому водохранилищу, то дальше следует ждать апрельских - майских притоков. И можно ожидать, что Симферопольское водохранилище наполнится на 50%», - спрогнозировал Николенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе приступили к чистке разрисованной вандалами набережной. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» приступили к чистке объектов набережной реки Салгир, внешний вид которых вандалы испортили многочисленными рисунками.

В Крыму затягивают строительство очистных для будущей игорной зоны. В Крыму никак не могут начать строительство канализации в будущей игорной зоне.

Выпили до дна: появились новые данные о наполнении водохранилищ в Крыму. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ. Ситуация весьма тревожная.

В Симферополе вместо мужского туалета открыли магазин «Орешки». В Гагаринском парке в помещении мужской общественной уборной теперь работает продуктовый магазин.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались

Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались

За истекшие сутки коронавирус в Севастополе подтвердился у 60 человек.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений

В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений

За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
В Алупкинском парке съели пальмовую аллею

В Алупкинском парке съели пальмовую аллею

В парке Алупкинского дворца на пострадавшей от насекомых-вредителей пальмовой аллее высаживают новые веерные пальмы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации