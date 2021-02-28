Наполнится ли когда-нибудь Симферопольское водохранилище?

фото © Новости Крыма

В последние 10 дней динамика притоков в водохранилища Крыма остается положительной.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По его данным, за этот период в Симферопольское водохранилище прибыло 30 тыс. кубометров воды, в Партизанское - 200 тыс. кубометров, в Аянское - 58 тыс., в Изобильненское - 26 тысяч.

Он добавил, что основные притоки следует ожидать позднее, поскольку в горах температура воздуха ниже, и таяние снега «идет в более растянутом режиме».

«По предварительным оценкам, исходя из того, что в горах слой снега достигает 50-70 см, можно ожидать, например, в Симферопольском водохранилище за счет снежных запасов порядка 7 миллионов кубометров воды, которая может дополнительно прийти. Это не огромный запас воды, но, в принципе, он стабилизирует ситуацию», - считает специалист.

В свою очередь завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко отметил, что осадки в апреле-мае добавят притоков в водохранилища.

«По многолетним наблюдениям, январь и февраль - достаточно обильные осадки в Крыму, потом спад, и дальше максимум (осадков - ред.) в апреле - мае. Поэтому, если мы сейчас можем набрать семь миллионов по Симферопольскому водохранилищу, то дальше следует ждать апрельских - майских притоков. И можно ожидать, что Симферопольское водохранилище наполнится на 50%», - спрогнозировал Николенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе приступили к чистке разрисованной вандалами набережной. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» приступили к чистке объектов набережной реки Салгир, внешний вид которых вандалы испортили многочисленными рисунками.

В Крыму затягивают строительство очистных для будущей игорной зоны. В Крыму никак не могут начать строительство канализации в будущей игорной зоне.

Выпили до дна: появились новые данные о наполнении водохранилищ в Крыму. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ. Ситуация весьма тревожная.

В Симферополе вместо мужского туалета открыли магазин «Орешки». В Гагаринском парке в помещении мужской общественной уборной теперь работает продуктовый магазин.