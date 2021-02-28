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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались

11:41 воскресенье, 28 февраля 2021
Севастополь
Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались

фото © pixabay.com

За истекшие сутки коронавирус в Севастополе подтвердился у 60 человек.

Об этом свидетельствую данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Умерло за сутки три человека, выздоровело – 126 человек.

За весь период пандемии в городе выявлен 11 951 зараженный, из них выздоровело 10 945 человек, умерло 493 пациента.

В Республике Крым за истекшие сутки подтверждено 65 новых случаев. Умерло шесть человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений. За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19. Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.

В Севастополе выявлено 62 новых случая COVID-19, четверо скончались. За истекшие сутки в Севастополе подтверждено 62 новых случая коронавируса.

В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом. По официальным данным, смертность от ковида в Крыму приближается к 10 процентам. Тогда как общемировое значение составляет 2.5 процента.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались

Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались

За истекшие сутки коронавирус в Севастополе подтвердился у 60 человек.

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В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений

В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений

За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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