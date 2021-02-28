Общество
Какой сегодня праздник 28 февраля
фото © pixabay.com
Сегодня, 28 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День святого Саркиса, покровителя молодых и влюбленных в Армении
День святого Саркиса — это национальный праздник в Республике Армения, ежегодно отмечаемый в конце января — первой половине февраля.
Святой Саркис (St. Sarkis, 320—370) — один из самых почитаемых святых Армянской апостольской церкви и всего армянского народа. Святой Саркис был родом из провинции Гамерек, жил и совершал подвиги во времена правления императора Константина Великого. Под влиянием проповедей полководца Саркиса многие воины принимали крещение. В 363 году, при императоре Юлиане Отступнике, святой Саркис пострадал за Христа.
Праздник покровителя молодых влюбленных святого Саркиса в Армении официально отмечают с 2007 года. Ночью перед праздником молодые едят соленый блин и ожидают откровения во сне: какая же невеста или жених им предназначается.
День ухода зимы
Фото pixabay.com
Последний день зимы, хоть и не является официальным праздником, но отмечается достаточно широко и во многих странах. Окончание февраля подразумевает скорое потепление, как на улице, так и в сердцах людей.
Согласно древним поверьям, этот день идеально подходит, чтобы предсказывать погоду. Так, считалось, что если 28 февраля будет тепло, то и осень окажется теплой. Другая интересная примета гласит: если к концу февраля снег уже растаял, то следует ждать обильного урожая. Внимательно 28 февраля смотрели и на небо. Полная Луна вечером этого дня воспринималась людьми как признак грядущих длительных холодов, а алый закат говорил о том, что скоро ожидается метель. А еще на 28 февраля традиционно устраивали девичьи гадания. И тем предзнаменованиям, которые девушки получали в День ухода зимы, придавалось большое значение.
День народного эпоса «Калевала»
Одним из самых любимых финнами национальных праздников является 28 февраля - День народного эпоса «Калевалы» - праздник народного карело-финского эпоса и финской культуры.
Также сегодня, 28 февраля, отмечают такие праздники:
- День памяти иконы Божией Матери Виленской
- День работников патрульно-постовой службы Украины
- День памяти жертв погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде в Армении
- День штурманской службы авиации ВС Украины
- Онисим Овчарник
- Международный день больных редкими заболеваниями (Rare Disease Day)
- Тудорица (Тодоровден)
- День цифрового обучения (Digital Learning Day)
- День сна в общественных местах (National Public Sleeping Day) в США
- День зубной феи (National Tooth Fairy Day) в США
- День шоколадного суфле (National Chocolate Souffle Day) в США
- День флористики (National Floral Design Day) в США
- День Андалусии в Испании
- Национальный день памяти и мира на Тайване
- День науки в Индии
Сегодня именины празднуют: Афанасий, Майор, Евсевий, Пафнутий, Арсений, Анисим, Ефросиния, Онисим.
Что происходило 28 февраля в прошлые годы
1066 - открылось Вестминстерское аббатство.
1654 - польский король Ян II Казимир своим универсалом призвал запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой.
1716 - началась экспедиция российского капитана Биловича-Черкасского на Каспий, в результате которой была составлена первая карта Каспийского моря.
1732 - в Петербурге открылся Кадетский корпуспервое в России военное (сухопутное) учебное заведение.
1825 - заключена конвенция о разграничении владений России и Англии в Северной Америке.
1854 - основана Республиканская партия США.
1921 - в Кронштадте началось вооруженное восстание гарнизона военных моряков, которые требовали ликвидации большевистской диктатуры, восстановления основных демократических свобод и выступили под лозунгами «Советы без коммунистов», «Власть советам, а не коммунистам». В марте восстание было жестоко подавлено войсками Красной армии.
1922 - осуществлена первая постановка спектакля «Принцесса Турандот» Карло Гоцци в третьей студии МХТ.
1933 - после провокационного поджога рейхстага, состоявшегося в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ «О защите республики», которым отменялись все основные гражданские свободы.
1940 - советский летчик-испытатель Владимир Федоров совершил первый в мире полет на ракетопланере с жидкостно-реактивным двигателем.
1955 - состоялось торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин.
1971 - в Лихтенштейне подтвержден законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах.
1984 - Майкл Джексон выиграл почти все награды «Грэмми»восемь, чем установил своеобразный, до сих пор непревзойденный рекорд.
1986 - в центре Стокгольма двумя выстрелами убит премьер-министр Швеции Улофа Пальме, авторитетный во всем мире политический деятель. Убийца не найден до сих пор.
1995 - зарегистрирована Социал-демократическая партия Украины (СДПУ).
1996 - через четыре года после подачи заявки Россия официально принята в Совет Европы и стала ее 39-м членом.
2000 - Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 февраля. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 27 февраля. Сегодня, 27 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму яркая падающая вспышка в небе попала на видео. Крымчанин снял на авторегистратор яркую падающую вспышку в небе. Видео снято на выезде из крымской столицы в сторону Севастополя.
Какой сегодня праздник 26 февраля. Сегодня, 26 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 25 февраля. Сегодня, 25 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Севастопольских красоток приглашают на кастинг фото
Прошедшие кастинг девушки смогут принять участие в конкурсе «Севастопольская красавица – 2021».
В Крыму крепнут антиправительственные настроения
В Крыму крепнут антиправительственные настроения: крымчане очень недовольны республиканскими и муниципальным властями и разочаровываются во власти федеральной.
Поклонская «ищет контакт с украинскими политиками»
Депутат ГД от Крыма Наталья Поклонская заявила, что «долгое время ищет контакта с украинскими политиками и что ей не все равно, как складываются отношения Украины и России».
На Южном берегу Крыма сносят высотку вместе с жильцами
Демонтаж ведет фирма, не желающая представляться.
25 февраля
Казус в Симферополе: сошел снег, а за ним и асфальтфото
25 февраля
В Севастополе выявлено 62 новых случая COVID-19, четверо скончались
За истекшие сутки в Севастополе подтверждено 62 новых случая коронавируса.