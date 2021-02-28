Какой сегодня праздник 28 февраля

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Сегодня, 28 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День святого Саркиса, покровителя молодых и влюбленных в Армении

День святого Саркиса — это национальный праздник в Республике Армения, ежегодно отмечаемый в конце января — первой половине февраля.

Святой Саркис (St. Sarkis, 320—370) — один из самых почитаемых святых Армянской апостольской церкви и всего армянского народа. Святой Саркис был родом из провинции Гамерек, жил и совершал подвиги во времена правления императора Константина Великого. Под влиянием проповедей полководца Саркиса многие воины принимали крещение. В 363 году, при императоре Юлиане Отступнике, святой Саркис пострадал за Христа.

Праздник покровителя молодых влюбленных святого Саркиса в Армении официально отмечают с 2007 года. Ночью перед праздником молодые едят соленый блин и ожидают откровения во сне: какая же невеста или жених им предназначается.

День ухода зимы

Фото pixabay.com

Последний день зимы, хоть и не является официальным праздником, но отмечается достаточно широко и во многих странах. Окончание февраля подразумевает скорое потепление, как на улице, так и в сердцах людей.

Согласно древним поверьям, этот день идеально подходит, чтобы предсказывать погоду. Так, считалось, что если 28 февраля будет тепло, то и осень окажется теплой. Другая интересная примета гласит: если к концу февраля снег уже растаял, то следует ждать обильного урожая. Внимательно 28 февраля смотрели и на небо. Полная Луна вечером этого дня воспринималась людьми как признак грядущих длительных холодов, а алый закат говорил о том, что скоро ожидается метель. А еще на 28 февраля традиционно устраивали девичьи гадания. И тем предзнаменованиям, которые девушки получали в День ухода зимы, придавалось большое значение.

День народного эпоса «Калевала»

Одним из самых любимых финнами национальных праздников является 28 февраля - День народного эпоса «Калевалы» - праздник народного карело-финского эпоса и финской культуры.

Также сегодня, 28 февраля, отмечают такие праздники:

- День памяти иконы Божией Матери Виленской

- День работников патрульно-постовой службы Украины

- День памяти жертв погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде в Армении

- День штурманской службы авиации ВС Украины

- Онисим Овчарник

- Международный день больных редкими заболеваниями (Rare Disease Day)

- Тудорица (Тодоровден)

- День цифрового обучения (Digital Learning Day)

- День сна в общественных местах (National Public Sleeping Day) в США

- День зубной феи (National Tooth Fairy Day) в США

- День шоколадного суфле (National Chocolate Souffle Day) в США

- День флористики (National Floral Design Day) в США

- День Андалусии в Испании

- Национальный день памяти и мира на Тайване

- День науки в Индии

Сегодня именины празднуют: Афанасий, Майор, Евсевий, Пафнутий, Арсений, Анисим, Ефросиния, Онисим.

Что происходило 28 февраля в прошлые годы

1066 - открылось Вестминстерское аббатство.

1654 - польский король Ян II Казимир своим универсалом призвал запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой.

1716 - началась экспедиция российского капитана Биловича-Черкасского на Каспий, в результате которой была составлена первая карта Каспийского моря.

1732 - в Петербурге открылся Кадетский корпуспервое в России военное (сухопутное) учебное заведение.

1825 - заключена конвенция о разграничении владений России и Англии в Северной Америке.

1854 - основана Республиканская партия США.

1921 - в Кронштадте началось вооруженное восстание гарнизона военных моряков, которые требовали ликвидации большевистской диктатуры, восстановления основных демократических свобод и выступили под лозунгами «Советы без коммунистов», «Власть советам, а не коммунистам». В марте восстание было жестоко подавлено войсками Красной армии.

1922 - осуществлена первая постановка спектакля «Принцесса Турандот» Карло Гоцци в третьей студии МХТ.

1933 - после провокационного поджога рейхстага, состоявшегося в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ «О защите республики», которым отменялись все основные гражданские свободы.

1940 - советский летчик-испытатель Владимир Федоров совершил первый в мире полет на ракетопланере с жидкостно-реактивным двигателем.

1955 - состоялось торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин.

1971 - в Лихтенштейне подтвержден законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах.

1984 - Майкл Джексон выиграл почти все награды «Грэмми»восемь, чем установил своеобразный, до сих пор непревзойденный рекорд.

1986 - в центре Стокгольма двумя выстрелами убит премьер-министр Швеции Улофа Пальме, авторитетный во всем мире политический деятель. Убийца не найден до сих пор.

1995 - зарегистрирована Социал-демократическая партия Украины (СДПУ).

1996 - через четыре года после подачи заявки Россия официально принята в Совет Европы и стала ее 39-м членом.

2000 - Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 февраля. Какие праздники будут завтра?

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