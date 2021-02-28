Кабмин РФ отложил введение новых правил техсмотра автомобилей

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Срок введения нового порядка техосмотра автомобилей в России отложен до 1 октября. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Мишустин напомнил, что с 1 марта в России предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», – пояснил премьер-министр.

Постановление продлевает до 1 октября текущего года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам сделать все, чтобы к намеченному сроку новая система заработала без сбоев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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