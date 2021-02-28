Происшествия
ФСБ задержала 20-летнего наркодилера в Севастополе
Сотрудники ФСБ в Севастополе задержали 20-летнего гражданина, который покупал через интернет наркотики и перепродавал их в Крыму.
Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
«Установлено, что 20-летний молодой человек закупал запрещенные вещества в различных интернет-магазинах и реализовывал их посредством тайниковых закладок на территории Республики Крым и Севастополя. За период противоправной деятельности подозреваемый осуществил около 300 «закладок», – сообщили в ведомстве.
Во время обыска силовики обнаружили и изъяли не менее пяти видов наркотиков общей массой более 500 граммов. Также был найден фасовочный материал.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 – пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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