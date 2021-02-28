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Происшествия

Доверчивые севастопольцы «заплатили» за смс более 200 тыс рублей

08:46 воскресенье, 28 февраля 2021
Севастополь

В Севастополе телефонные мошенники сняли с банковских карт граждан более 200 тыс рублей.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.Уточняется, что от действий мошенников пострадали две женщины и мужчина в возрасте от 41 до 69 лет.

«Злоумышленники под видом банковских сотрудников убедили потерпевших сообщить им реквизиты банковских карт и смс-коды. После этого со счетов горожан были похищены 197 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

С карты еще одной потерпевшей списали 28 тыс. рублей после того, как она сообщила злоумышленникам смс-код. В этот раз предлогом стала оплата брони арендованного жилья.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания подозреваемых.

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» обсуждают возможность отключения функции онлайн-платежей и перевода средств с банковских карт. По их мнению, это позволит оградить граждан от действий разного рода мошенников. Сообщал .

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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