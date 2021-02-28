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Власть

Берег на центральном пляже Алушты укрепят за 12,5 млн рублей

15:00 воскресенье, 28 февраля 2021
Алушта

Берегоукрепительные мероприятия проведут на центральном пляже Алушты за 12,5 млн рублей.

Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на официальном портале правительства республики.

«Определить ООО «Южстройсервис» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Берегоукрепительные сооружения Алушты на участке от очистных сооружений до Черновских камней (район архитектурной формы «Ротонда»). Противоаварийные мероприятия (капитальный ремонт)», с ценой контракта 12 501 770 рублей», – сказано в тексте распоряжения.

Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Авансовый платеж подрядчику не предусмотрен.

В прошлом году сильный шторм повредил конструкции нескольких пляжей Алушты. В частности, волны смыли бетонную конструкцию на берегу, расположенную ниже ротонды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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