Активисты запустили в Крым флаг Украины с посланиями для местных жителей

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Украинские активисты 28 февраля на админгранице в Херсонской области запустили в сторону Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан.

Один из координаторов акции Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в «Крымском доме» в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.

«Дети писали: «Крым – Украина», «Крым будет Украиной». Ко мне обращались из Турции, из Латвии представители нашей диаспоры для того, чтобы от них тоже были подписи на этом флаге. Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма, и за освобождение всех политзаключенных», – отметил Исмаил Рамазанов.

Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева. «Я переселенка из Ясиноватой и для меня это особенное занятие – это боль по утраченному и дому, и работе, и друзьям, и родным. Это уважение родному флагу, родной истории, родному государству. Это уверенность в победу, в будущее, в возвращение украинских земель», – сказала женщина.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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