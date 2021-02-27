Выпили до дна: появились новые данные о наполнении водохранилищ в Крыму

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ. Ситуация весьма тревожная.

Исходя из информации министерства, полностью выпиты Симферопольское и Загорское водохранилища – в них остался только мертвый (неэксплуатируемый объем воды). Близки к этому состоянию Балановское, Тайганское и Старокрымское водохранилища.

Больше всего воды на сегодняшний день в Белогорском накопителе – около 6 млн кубов, что в 4 раза превышает мертвый объем. Чуть меньше в Счастливенском. На третьем месте по фактическим запасам Партизанское, но использовать можно лишь чуть более пятой части находящейся там воды.

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