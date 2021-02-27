Водный кризис
Развитие сюжета: Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды ● «Замерзли водопады»: власти Ялты рассказали почему опять кончилась вода ● Астролог думает, что март принесет в водохранилища Крыма воду ● Всего несколько часов в день: в Ялте снова ввели подачу воды по графику ● Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале
Выпили до дна: появились новые данные о наполнении водохранилищ в Крыму
фото © Новый день
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ. Ситуация весьма тревожная.
Исходя из информации министерства, полностью выпиты Симферопольское и Загорское водохранилища – в них остался только мертвый (неэксплуатируемый объем воды). Близки к этому состоянию Балановское, Тайганское и Старокрымское водохранилища.
Больше всего воды на сегодняшний день в Белогорском накопителе – около 6 млн кубов, что в 4 раза превышает мертвый объем. Чуть меньше в Счастливенском. На третьем месте по фактическим запасам Партизанское, но использовать можно лишь чуть более пятой части находящейся там воды.
В тексте использованы материалы: Новый день
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