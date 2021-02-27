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Виноградники «Золотой балки» в Крыму признали пригодными к застройке

Виноградники «Золотой балки» в Крыму признали пригодными к застройке

фото © zolotaiabalka.ru

Проект застройки займет более 18 гектаров, большая часть площади накладывается на действующие виноградники.

На месте действующих виноградников «Золотой Балки» в Балаклаве могут появиться люксовые коттеджи. На сайте правительства Севастополя опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы по итогам осмотра участка, где планируют построить люксовые коттеджи с видом на Балаклавскую бухт, пишет телеграмм-канал «Пьяный мастер».

Девелоперский проект займет 18,7 гектаров. Большая часть площади накладывается на действующие виноградники. На сайте ZB Village объявлена продажа квартир для богачей в живописных окрестностях Балаклавской бухты.

Археологи должны были проверить, представляет ли участок интерес для науки. Для этого они съездили в ноябре экспедицию, вырыли 20 шурфов, но ничего интересного не нашли.

Судя по всему, строительства осталось ждать не долго.

Как сообщалось, «Золотая балка» собралась построить в Балаклаве коттеджный поселок.

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