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Происшествия

В Ялте мужчина лишился дорогого имущества после посиделок в баре

11:11 суббота, 27 февраля 2021
Ялта

Полицейские в Ялте задержали двух приезжих мужчин, которые ограбили постояльца одной из местных гостиниц.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

23-летний и 30-летний мужчины познакомились ночью в ресторане с потерпевшим.

Компания распивала алкоголь, а затем молодые люди отправились в гости в номер нового знакомого.

Там 23-летний подозреваемый увидел дорогостоящие вещи постояльца и силой отнял их. Сумма ущерба составила около 76 тысяч рублей. Его приятель незаметно взял себе ювелирные украшения на сумму 20 тысяч рублей.

Мужчины хотели скрыться с места преступления и распорядиться чужим имуществом по собственному усмотрению, но их задержали сотрудники полиции.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за грабеж и кражу. Они находятся под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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