В Ялте мужчина лишился дорогого имущества после посиделок в баре

Полицейские в Ялте задержали двух приезжих мужчин, которые ограбили постояльца одной из местных гостиниц.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

23-летний и 30-летний мужчины познакомились ночью в ресторане с потерпевшим.

Компания распивала алкоголь, а затем молодые люди отправились в гости в номер нового знакомого.

Там 23-летний подозреваемый увидел дорогостоящие вещи постояльца и силой отнял их. Сумма ущерба составила около 76 тысяч рублей. Его приятель незаметно взял себе ювелирные украшения на сумму 20 тысяч рублей.

Мужчины хотели скрыться с места преступления и распорядиться чужим имуществом по собственному усмотрению, но их задержали сотрудники полиции.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за грабеж и кражу. Они находятся под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте пьяный грабитель напал на 82-летнюю пенсионерку. В Ялте пьяный грабитель напал на 82-летнюю крымчанку. Он толкнул женщину и отобрал у нее документы и деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В Симферополе укладчик ламината украл со стройки 20 газовых котлов. По словам предпринимателя, обратившегося в полицию с заявлением, всего со строительного объекта, находящегося в его ведении, неизвестные похитили 20 газовых котлов стоимостью 836 тысяч рублей.

Полиция Севастополя задержала подозреваемого в краже золота. Злоумышленник воспользовался сладким сном своего собутыльника.

Обманывали крымчан: жителей Херсонской области будут судить по делу о мошенничестве. В украинский суд направлено обвинительное заключение в отношении двух лиц, подозреваемых в мошеннических действиях.