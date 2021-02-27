Происшествия
В Ялте мужчина лишился дорогого имущества после посиделок в баре
Полицейские в Ялте задержали двух приезжих мужчин, которые ограбили постояльца одной из местных гостиниц.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
23-летний и 30-летний мужчины познакомились ночью в ресторане с потерпевшим.
Компания распивала алкоголь, а затем молодые люди отправились в гости в номер нового знакомого.
Там 23-летний подозреваемый увидел дорогостоящие вещи постояльца и силой отнял их. Сумма ущерба составила около 76 тысяч рублей. Его приятель незаметно взял себе ювелирные украшения на сумму 20 тысяч рублей.
Мужчины хотели скрыться с места преступления и распорядиться чужим имуществом по собственному усмотрению, но их задержали сотрудники полиции.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за грабеж и кражу. Они находятся под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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