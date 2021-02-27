В Симферополе приступили к чистке разрисованной вандалами набережной

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» приступили к чистке объектов набережной реки Салгир, внешний вид которых вандалы испортили многочисленными рисунками.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«За последние полгода количество испорченных граффити объектов значительно увеличилось. Зачастую вандалы орудуют в ночное время, поэтому закрепленные за содержанием набережной Салгира структурные подразделения МБУ «Город» не в состоянии этому воспрепятствовать, – рассказали в пресс-службе. – Очистка разрисованной плитки – задача непростая, так как это требует специальных средств и оборудования».

В горадминистрации добавили, что с аналогичной проблемой коммунальщики регулярно сталкиваются и в отношении объектов улично-дорожной сети.

Ранее в Facebook пользователь Максим Грознов опубликовал серию фото с разрисованными объектами набережной. «Прошелся по набережной Салгира. Нет слов цензурных», – написал Грознов.

На фото запечатлены раскрашенные парапеты, плитка на стенах в подземных пешеходных переходах и даже бетонные стенки русла реки.

Надписи на новой плитке, уложенной на набережной Салгира, начали появляться еще в процессе реконструкции объекта.

Первый и второй этапы капитального ремонта и чистки русла рек Салгир и Малый Салгир провели в 2019 году. В начале 2020 года власти закрепили за участком набережной от ул. Шмидта по направлению движения в сторону сквера им. Григория Потемкина статус пешеходной зоны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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