В Севастополе выявлено 62 новых случая COVID-19, четверо скончались

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За истекшие сутки в Севастополе подтверждено 62 новых случая коронавируса.

Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Скончались за сутки четыре пациента, 109 человек выздоровело.

За весь период пандемии в городе зафиксировано 11 891 случай заражения коронавирусом, выздоровело 10 819, умерло 490.

В Республике Крым за сутки выявлено 63 новых случая коронавируса, выздоровел 161 человек, скончалось пять пациентов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму значительно выросла смертность. Количество умерших в Крыму увеличилось в 2020 году на 14,2% по сравнению с 2019 годом.

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 26 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19. Процесс подготовки антикоронавирусной вакцины предполагает предварительное размораживание конкретного числа доз препарата, поэтому медики просят граждан, заявивших о намерении сделать прививку, не менять своих планов.

COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 65 человек, скончались четверо. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 65 человек.