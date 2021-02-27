Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +10
море +9

Коронавирус в Крыму

В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19

В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19

фото © pixabay.com

Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.

Соответствующее решение принято в субботу на заседании оперативного штаба под председательством Губернатора Михаила Развожаева.  

При этом в Севастополе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, свободный коечный фонд – 48%. Больницы, ранее задействованные под лечение пациентов с COVID –19, возвращаются к профильной работе.  

В городе до конца марта продолжает действовать режим повышенной готовности и все введенные ранее ограничительные меры – в частности, обязательный масочный режим.

«Как и ранее, разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50% и действует правило половинной рассадки в театрах и кинотеатрах», - говорится на сайте правительства Севастополя.  

При этом «ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации и опыта других регионов», на заседании оперативного штаба принято решение сделать исключение и разрешить проведение двух мероприятий на пл. Нахимова: в Международный женский день провести концерт и отметить на главной площади седьмую годовщину воссоединения с Россией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом. По официальным данным, смертность от ковида в Крыму приближается к 10 процентам. Тогда как общемировое значение составляет 2.5 процента.

В Крыму значительно выросла смертность. Количество умерших в Крыму увеличилось в 2020 году на 14,2% по сравнению с 2019 годом.

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 26 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19. Процесс подготовки антикоронавирусной вакцины предполагает предварительное размораживание конкретного числа доз препарата, поэтому медики просят граждан, заявивших о намерении сделать прививку, не менять своих планов.

Власть
Поклонская «ищет контакт с украинскими политиками»

Поклонская «ищет контакт с украинскими политиками»

Депутат ГД от Крыма Наталья Поклонская заявила, что «долгое время ищет контакта с украинскими политиками и что ей не все равно, как складываются отношения Украины и России».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19

В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19

Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Некрополь святых в Севастополе превратился в притон

Некрополь святых в Севастополе превратился в притон

Рядом с местами погребения епископов обитают асоциальные личности.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации