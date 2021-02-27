Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе выявлено 62 новых случая COVID-19, четверо скончались ● В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом ● В Крыму продолжается снижение числа новых заражений ● Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19 ● COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 65 человек, скончались четверо
В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19
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Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.
Соответствующее решение принято в субботу на заседании оперативного штаба под председательством Губернатора Михаила Развожаева.
При этом в Севастополе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, свободный коечный фонд – 48%. Больницы, ранее задействованные под лечение пациентов с COVID –19, возвращаются к профильной работе.
В городе до конца марта продолжает действовать режим повышенной готовности и все введенные ранее ограничительные меры – в частности, обязательный масочный режим.
«Как и ранее, разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50% и действует правило половинной рассадки в театрах и кинотеатрах», - говорится на сайте правительства Севастополя.
При этом «ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации и опыта других регионов», на заседании оперативного штаба принято решение сделать исключение и разрешить проведение двух мероприятий на пл. Нахимова: в Международный женский день провести концерт и отметить на главной площади седьмую годовщину воссоединения с Россией.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом. По официальным данным, смертность от ковида в Крыму приближается к 10 процентам. Тогда как общемировое значение составляет 2.5 процента.
В Крыму значительно выросла смертность. Количество умерших в Крыму увеличилось в 2020 году на 14,2% по сравнению с 2019 годом.
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 26 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19. Процесс подготовки антикоронавирусной вакцины предполагает предварительное размораживание конкретного числа доз препарата, поэтому медики просят граждан, заявивших о намерении сделать прививку, не менять своих планов.
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В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19
Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.
Коронавирус в Крыму
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