В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19

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Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.

Соответствующее решение принято в субботу на заседании оперативного штаба под председательством Губернатора Михаила Развожаева.

При этом в Севастополе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, свободный коечный фонд – 48%. Больницы, ранее задействованные под лечение пациентов с COVID –19, возвращаются к профильной работе.

В городе до конца марта продолжает действовать режим повышенной готовности и все введенные ранее ограничительные меры – в частности, обязательный масочный режим.

«Как и ранее, разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50% и действует правило половинной рассадки в театрах и кинотеатрах», - говорится на сайте правительства Севастополя.

При этом «ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации и опыта других регионов», на заседании оперативного штаба принято решение сделать исключение и разрешить проведение двух мероприятий на пл. Нахимова: в Международный женский день провести концерт и отметить на главной площади седьмую годовщину воссоединения с Россией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом. По официальным данным, смертность от ковида в Крыму приближается к 10 процентам. Тогда как общемировое значение составляет 2.5 процента.

В Крыму значительно выросла смертность. Количество умерших в Крыму увеличилось в 2020 году на 14,2% по сравнению с 2019 годом.

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 26 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19. Процесс подготовки антикоронавирусной вакцины предполагает предварительное размораживание конкретного числа доз препарата, поэтому медики просят граждан, заявивших о намерении сделать прививку, не менять своих планов.