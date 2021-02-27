Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +13
море +9

Здоровье

В Крыму значительно выросла смертность

11:50 суббота, 27 февраля 2021
В Крыму значительно выросла смертность

фото © iz.ru

Количество умерших в Крыму увеличилось в 2020 году на 14,2% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.

«По итогам января-декабря 2020 года число родившихся уменьшилось на 1,8%, число умерших увеличилось на 14,2%. Число умерших детей в возрасте до 1 года за январь-декабрь 2020 года составило 103 ребенка (за январь-декабрь 2019 года – 89 детей)», – говорится в сообщении.

По итогам 2020 года в Крыму родились 18 868 детей, а умерло 30 620 человек. Естественная убыль в ушедшем году увеличилась на 54,4% или на 4 134 человека и составила 6,2 человека на 1 000 населения.

Также в 2020 году сократилось и количество свадеб на 2 092 или на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за год было заключено 11 149 браков. Количество разводов увеличилось на 3% или 215 штук – до 7 292.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19. Процесс подготовки антикоронавирусной вакцины предполагает предварительное размораживание конкретного числа доз препарата, поэтому медики просят граждан, заявивших о намерении сделать прививку, не менять своих планов.

COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 65 человек, скончались четверо. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 65 человек.

Крымские медики получили «жидкие перчатки». Крымское региональное отделение Российского Красного Креста передало благотворительную помощь в виде средств индивидуальной защиты ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений

За 26 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Некрополь святых в Севастополе превратился в притон

Некрополь святых в Севастополе превратился в притон

Рядом с местами погребения епископов обитают асоциальные личности.

Власть
Виноградники «Золотой балки» в Крыму признали пригодными к застройке

Виноградники «Золотой балки» в Крыму признали пригодными к застройке

Проект застройки займет более 18 гектаров, большая часть площади накладывается на действующие виноградники.

Власть
Министр культуры Крыма считает, что артист не имеет права быть недовольным государством

Министр культуры Крыма считает, что артист не имеет права быть недовольным государством

Министр культуры Крыма Арина Новосельская считает, что артист не имеет права быть недовольным государством, а те, кто не хочет выступать в Крыму, – продажные предатели.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации