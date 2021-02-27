Здоровье
В Крыму значительно выросла смертность
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Количество умерших в Крыму увеличилось в 2020 году на 14,2% по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.
«По итогам января-декабря 2020 года число родившихся уменьшилось на 1,8%, число умерших увеличилось на 14,2%. Число умерших детей в возрасте до 1 года за январь-декабрь 2020 года составило 103 ребенка (за январь-декабрь 2019 года – 89 детей)», – говорится в сообщении.
По итогам 2020 года в Крыму родились 18 868 детей, а умерло 30 620 человек. Естественная убыль в ушедшем году увеличилась на 54,4% или на 4 134 человека и составила 6,2 человека на 1 000 населения.
Также в 2020 году сократилось и количество свадеб на 2 092 или на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за год было заключено 11 149 браков. Количество разводов увеличилось на 3% или 215 штук – до 7 292.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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