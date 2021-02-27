В Крыму затягивают строительство очистных для будущей игорной зоны

В Крыму никак не могут начать строительство канализации в будущей игорной зоне.

Строительство строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в поселке Кацивели должны были начать еще в 2018 году в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. На эти цели Москва выделяла 1 млрд рублей, 71,5 млн из которых должны были потратить на проектно-изыскательские работы. Сдать объект планировалось в декабре текущего года, но к нему еще даже не приступали.

Как оказалось, до сих пор не получено разрешение на строительство, выдать которое должен Минстрой РФ. По словам министра строительства РК Михаила Храмова, проблем с разрешением не будет, однако процесс почему-то затягивается.

Напомним, в Кацивели собираются построить игорную зону – работы планировалось начать в I квартале текущего года.

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