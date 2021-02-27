В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом

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По официальным данным, смертность от ковида в Крыму приближается к 10 процентам. Тогда как общемировое значение составляет 2.5 процента.

За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерли пять пациентов. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Крыма.

В течение последних двух недель, в Крыму количество умерших от коронавируса составляет 8-10 процентов от числа официально заболевших.

Общее количество умерших с начала пандемии в регионе достигло 923.

За весь период пандемии в республике выявлено 35 663 случая заражения коронавирусом.

В Крыму подтверждено 63 новых случая коронавируса. За сутки выздоровел 161 человек, за весь период пандемии – 31 779.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 26 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19. Процесс подготовки антикоронавирусной вакцины предполагает предварительное размораживание конкретного числа доз препарата, поэтому медики просят граждан, заявивших о намерении сделать прививку, не менять своих планов.

COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 65 человек, скончались четверо. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 65 человек.

Крымские медики получили «жидкие перчатки». Крымское региональное отделение Российского Красного Креста передало благотворительную помощь в виде средств индивидуальной защиты ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».