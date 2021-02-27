Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму продолжается снижение числа новых заражений ● Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19 ● COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 65 человек, скончались четверо ● Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом
фото © meduza.io
По официальным данным, смертность от ковида в Крыму приближается к 10 процентам. Тогда как общемировое значение составляет 2.5 процента.
За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерли пять пациентов. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Крыма.
В течение последних двух недель, в Крыму количество умерших от коронавируса составляет 8-10 процентов от числа официально заболевших.
Общее количество умерших с начала пандемии в регионе достигло 923.
За весь период пандемии в республике выявлено 35 663 случая заражения коронавирусом.
В Крыму подтверждено 63 новых случая коронавируса. За сутки выздоровел 161 человек, за весь период пандемии – 31 779.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 26 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19. Процесс подготовки антикоронавирусной вакцины предполагает предварительное размораживание конкретного числа доз препарата, поэтому медики просят граждан, заявивших о намерении сделать прививку, не менять своих планов.
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