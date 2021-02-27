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Происшествия

В Крыму раскрыли тяжкое преступление 15-летней давности

10:08 суббота, 27 февраля 2021

Следствие предъявило 55-летнему жителю Симферополя обвинение в совершении особо тяжкого преступления, совершенного 15 лет назад.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

«В мае 2005 года к жителю Симферополя обратилась знакомая, у которой были похищены золотые украшения и мобильный телефон, указав на конкретное лицо. Мужчина с целью выяснить ситуацию пришел в дом к обидчику, расположенный в переулке Белогорский, где в ходе конфликта избил его. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте», – говорится в сообщении.

На момент совершения преступления правоохранители не смогли установить обстоятельства преступления и причастных к его совершению лиц. В настоящее время причастность обвиняемого к гибели мужчины установлена.

Свою вину фигурант уголовного дела полностью признает. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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