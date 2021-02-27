Украинская прокуратура готовит новое сообщение в Гаагу по Крыму

Прокуратура АРК готовит новое информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге по ситуации в Крыму.

Об этом объявил прокурор АРК Игорь Поночовный.

«С понедельника мы начинаем готовить новое информационное сообщение о притеснениях лиц, которые отбывали наказание на момент оккупации Крыма. Надеюсь, что в ближайшее время еще одно информационное сообщение будет направлено в Офис прокурора МУС», – рассказал Поночовный.

Накануне Прокуратура АРК вместе с украинскими правозащитниками передала в Международный уголовный суд 10-е информационное сообщение.

В 2020 году направлено 3 информационных сообщения в Офис прокурора МУС, а в целом, начиная с 2016 года, направлено 10 информационных сообщений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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