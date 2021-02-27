Власть
Украина решила поставить «Точку У» рядом с Крымом
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Киев принял решение усиливать свое военное присутствие.
Неподалеку от пгт. Новоалексеевка, что в Херсонской области, появились ракетные комплексы ВСУ Украины «Точка У», сообщает Телеграм-канал «Черговий ООС». Автор сообщения предположил, что Киев принял решение усиливать свое военное присутствие на границе с Крымским полуостровом.
При этом расстояние от поселка Новоалексеевка до границы с Крымом составляет не более 30 км.
В тексте использованы материалы: Форпост
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