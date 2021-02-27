Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +8
море +9

Власть

Украина решила поставить «Точку У» рядом с Крымом

18:06 суббота, 27 февраля 2021
Украина решила поставить «Точку У» рядом с Крымом

фото © ria.ru

Киев принял решение усиливать свое военное присутствие.

Неподалеку от пгт. Новоалексеевка, что в Херсонской области, появились ракетные комплексы ВСУ Украины «Точка У», сообщает Телеграм-канал «Черговий ООС». Автор сообщения предположил, что Киев принял решение усиливать свое военное присутствие на границе с Крымским полуостровом.

При этом расстояние от поселка Новоалексеевка до границы с Крымом составляет не более 30 км.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Черное море вошли сразу пять кораблей НАТО. Корабли примут участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе Посейдон и проведут учения с ВМС Украины.

Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом. Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом, сообщил в понедельник командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.

Аксенов решил, что в Крыму желающих служить в армии больше, чем есть возможность призвать. Глава Крыма Сергей Аксенов думает, что крымчане очень хотят служить в армии.

В Крыму российские военные провели учения с «Градами», гаубицами и минометами. В Крыму на межвидовом полигоне «Опук» прошли российские военные учения с применением более 50 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

Отдых
Севастопольских красоток приглашают на кастинг

Севастопольских красоток приглашают на кастинг фото

Прошедшие кастинг девушки смогут принять участие в конкурсе «Севастопольская красавица – 2021».

Власть
В Крыму крепнут антиправительственные настроения

В Крыму крепнут антиправительственные настроения

В Крыму крепнут антиправительственные настроения: крымчане очень недовольны республиканскими и муниципальным властями и разочаровываются во власти федеральной.

Власть
Поклонская «ищет контакт с украинскими политиками»

Поклонская «ищет контакт с украинскими политиками»

Депутат ГД от Крыма Наталья Поклонская заявила, что «долгое время ищет контакта с украинскими политиками и что ей не все равно, как складываются отношения Украины и России».

Коронавирус в Крыму
В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом

В Крыму умирает практически каждый 10-й заболевший коронавирусом

По официальным данным, смертность от ковида в Крыму приближается к 10 процентам. Тогда как общемировое значение составляет 2.5 процента.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации