Происшествия
Симферополец может сесть в тюрьму за прописку в свой квартире 15 человек
Симферопольские полицейские выявили подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет иностранных граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
К ответственности привлечен 48-летний житель крымской столицы, который за 10 тысяч рублей согласился незаконно зарегистрировать по месту своего проживания трех граждан одной из республик Закавказья.
Еще одним нарушителем оказался 52-летний мужчина, который незаконно поставил на миграционный учет в своей квартире 15 иностранных граждан.
В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Им грозит крупный штраф, принудительные работы в течение трех лет, либо лишение свободны до трех лет с ограничением права занимать определенные должности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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