Отдых
Севастопольских красоток приглашают на кастинг
Анастасия Вознюк | фото © Примечания
Прошедшие кастинг девушки смогут принять участие в конкурсе «Севастопольская красавица – 2021».
28 февраля состоится кастинг для участия в конкурсе «Севастопольская красавица – 2021». Организаторы приглашают подать заявки красивых девушек возрастом от 15 до 24 лет. Для участия в конкурсе никакие взносы платить не нужно.
Модели из Севастополя достойно представляют город на престижных конкурсах красоты в России и других странах, таких как Китай, Турция, Тунис, Армения, Доминиканская республика.
Например, вице-мисс «Севастопольская красавица - 2015» Анастасия Вознюк одержала победу в конкурсе «Российская красавица», вошла в рейтинг 20 самых привлекательных девушек страны на конкурсе «Мисс Россия – 2019», а также стала первой вице-мисс в конкурсе «Краса России – 2020».
Главная красавица Севастополя 2018 года Елизавета Свириденко одержала победу на фестивале «Мисс Крым – 2019».
Конкурс красоты в Севастополе уже имеет семейные традиции. Так, в 2016 году победительницей стала Василина Непран – дочка главной красавицы города 1997 года Марии Горелик.
Конкурс «Севастопольская красавица – 2021» проведут весной.
В тексте использованы материалы: Примечания
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