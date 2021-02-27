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Севастопольских красоток приглашают на кастинг

Севастопольских красоток приглашают на кастинг

Анастасия Вознюк | фото © Примечания

Прошедшие кастинг девушки смогут принять участие в конкурсе «Севастопольская красавица – 2021».

28 февраля состоится кастинг для участия в конкурсе «Севастопольская красавица – 2021». Организаторы приглашают подать заявки красивых девушек возрастом от 15 до 24 лет. Для участия в конкурсе никакие взносы платить не нужно.

Модели из Севастополя достойно представляют город на престижных конкурсах красоты в России и других странах, таких как Китай, Турция, Тунис, Армения, Доминиканская республика.

Например, вице-мисс «Севастопольская красавица - 2015» Анастасия Вознюк одержала победу в конкурсе «Российская красавица», вошла в рейтинг 20 самых привлекательных девушек страны на конкурсе «Мисс Россия – 2019», а также стала первой вице-мисс в конкурсе «Краса России – 2020».

Главная красавица Севастополя 2018 года Елизавета Свириденко одержала победу на фестивале «Мисс Крым – 2019».

Конкурс красоты в Севастополе уже имеет семейные традиции. Так, в 2016 году победительницей стала Василина Непран – дочка главной красавицы города 1997 года Марии Горелик.

Конкурс «Севастопольская красавица – 2021» проведут весной.

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Севастопольских красоток приглашают на кастинг

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