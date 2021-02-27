Прогноз погоды в Крыму на субботу 27 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 27 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный с переходом на северо-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 98 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 99 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 77 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 71 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью около 5 градусов. Ветер западный 22 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 89 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 67 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 77 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 7, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 3, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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