Поклонская «ищет контакт с украинскими политиками»

фото © www.kommersant.ru

Депутат ГД от Крыма Наталья Поклонская заявила, что «долгое время ищет контакта с украинскими политиками и что ей не все равно, как складываются отношения Украины и России».

«Люди хотят мира и добрых отношений», - уверенна депутат и готова искать диалога с украинской стороной «хотя бы для какого-нибудь диалога в сторону благоразумия».

В своей речи Наталья Поклонская сделала комплимент нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его успешным человеком с великолепным творческим подходом и бережным отношением к народной культуре, традициям, семейным ценностям, и обратилась к нему:

«Знаю, что Вы любите Украину. Я ее тоже люблю. Но в 2014 году у меня отняли эту страну, мой любимый Киев, Донбасс, Полтаву, Львов, Днепропетровск... Надо уже признать, что после госпереворота в Украине мы все стали жить в другом мире. Кто виноват? У Вас говорят, что я виновата, крымчане виноваты, Путин виноват... Все кругом виноваты — кроме тех, кто организовал захват власти в Украине и лишил полуостров признаков и функций украинской государственности, отрезав и отказавшись от нас полностью. Я о другом: давайте хотя бы начнем разговаривать друг с другом — я бы очень этого хотела», - сказала крымский политик.

Она резюмировала, что «понимает все сложности и критику, которая будет направлена в ее адрес, но, несмотря на это, надеется на поддержку».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Варварство и дикость: Поклонская о новой стройке в Крыму. История с застройкой и вырубкой деревьев в Форосском парке не может не вызвать возмущения, заявила депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская.

Экс-директор севастопольского «Горсвета» подозревается в растрате 18 млн рублей. ФСБ в Севастополе пресекла противоправную деятельность бывшего директора государственного бюджетного учреждения «Горсвет».

Экс-чиновника ялтинской администрации посадили в тюрьму на восемь лет. Ялтинский городской суд признал бывшего заместителя начальника одного из отделов местной администрации виновным в покушении на получение взятки в крупном размере.

Крымчане смогут получить украинское свидетельство о рождения дистанционно. Украинское свидетельство о рождении детей в Крыму и Севастополе можно будет оформить онлайн.