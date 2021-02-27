По дороге на металлолом: в Крыму раскрыли кражу авто без двигателя

В Крыму сотрудники Госавтоинспекции раскрыли кражу автомобиля «ГАЗель» без двигателя. Транспортное средство собирались сдать на утилизацию, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Уточняется, что похититель неисправного авто планировал сдать его на металлолом, но так как оно было без двигателя, нанял эвакуатор для его доставки на металлобазу.

«Сотрудники ГИБДД Евпатории остановили автомобиль, который перевозил «ГАЗель». При проверке выяснилось, что у водителя нет сопроводительных документов на перевозимый транспорт», - сообщили в ведомстве.

Установить данные владельца помог идентификационный номер кузова. «Выяснилось, что транспортное средство было похищено и своего согласие на перевозку собственник не давал», - уточнили в ведомстве. Далее преступление было раскрыто по горячим следам: установлен заказчик перевозки кузова. В отношении мужчины заведено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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