Некрополь святых в Севастополе превратился в притон

фото © Форпост

Рядом с местами погребения епископов обитают асоциальные личности.

Малоизвестный древний некрополь в Карантинной балке превратился в свалку. Несколько месяцев назад он попал в поле зрения активистов общественной организации «Севсвалки» и после масштабного субботника заметно преобразился, сообщает НТС.

Однако внутри склепов волонтеры порядок навести не рискнули, боясь повредить исторические объекты.

Не секрет, что в Севастополе множество античных усадеб – сельскохозяйственных районов древнегреческого полиса Херсонеса. Их называют хорой древнего города. Отдельно выделяется так называемый Некрополь святых в Карантинной балке. Несмотря на интересную историю и несколько плодовитых археологических исследований, это место малоизвестно севастопольцам. Это неудивительно – там нет ни одной информационной таблички. Между тем, это место очень почиталось православными христианами вплоть до XVII века – именно здесь были погребены несколько святых, в том числе епископы Херсонские и святой папа Мартин, которые пострадали во времена Древнего Херсонеса в борьбе за свою веру.

«Житие Мартина Исповедника датируется 8-м веком. В эти времена этот некрополь уже назывался Некрополем святых. А святые епископы Херсонские были здесь погребены в 4-м веке, когда они совершили свои подвиги во имя веры», – рассказывает Евгений Туровский, главный научный сотрудник музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Гораздо позже, во времена Второй мировой войны, склепы некрополя ни раз спасали жизни защитников Севастополя. В июне 1942 года в штольнях, находящихся в непосредственной близости, разместился командный пункт Приморской армии. Во время бомбардировок бойцы прятались в подземные углубления склепов, используя их как бомбоубежища.

К тому времени некрополь уже был частично исследован учеными. Первым изучил его еще до Крымской войны основатель русской научной археологии граф Алексей Уваров. В склепах обнаружились удивительные античные фрески. Позже, в конце 20 века, место захоронения исследовали и другие ученые. А несколько лет назад на объект вышли сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«Первый склеп, который мы открыли в 2003 году, – склеп праведника Аристона. Главное, что он был с эпитафией. А эпитафия звучала так: «Аристона упокой, Господи. Душа твоя с праведными». И там были совершенно замечательные фрески – птички», – говорит Туровский.

После исследований склепы были законсервированы. Большая часть территорий поросла травой и стала постепенно превращаться в свалку. А отдаленность и уединенность этих мест стала привлекать асоциальных личностей. Несколько месяцев назад на пространство обратили внимание активисты общественного проекта «Севсвалки», которые борются за чистоту Севастополя, проводя субботники в разных уголках города.

«Тогда мы отправили приглашение в музей «Херсонес Таврический». Нам в ответ задали вопрос, будем ли мы убирать на этой территории. Я сказал, что нет – именно некрополь мы трогать не будем, мы будем рядышком в лесопосадке, где очень много мусора. Ну, и в принципе, сами понимаете, залезать внутрь не самая лучшая идея – этим должны заниматься специалисты, люди, которые не повредят и будут понимать, что они делают», – поделился Павел Савченков, куратор общественного движения «Sevsvalki.net».

Мы направили в «Херсонес Таврический» информационный запрос, чтобы узнать, кто и как ухаживает за территорией некрополя, заложены ли средства на ее содержание. Предоставить эту информацию даже на бумаге нам не смогли, сославшись на занятость сотрудников, но любезно поблагодарили за проявленный интерес к теме и неравнодушие. Найдет ли музей-заповедник время на приведение этого исторического места в порядок – неизвестно.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперт рассказал об опасности сноса Крымской АЭС. Работы по сносу недостроенного здания атомной электростанции в городе Щелкино Ленинского района Крыма необходимо производить осторожно и профессионально, так как под станцией находится глубинный разлом земной коры.

Жители Севастополя раскритиковали новую скульптуру на Северной стороне. В Севастополе на Северной стороне около остановки общественного транспорта и местной ветеринарной клиники появилась новая скульптура: молодая женщина, сидящая на лавке, а рядом с ней маленькая непонятной породы собачка.

В Севастополе рассмотрят проект второй очереди Матросского бульвара. Проект второй очереди реконструкции Матросского бульвара, подготовленный благотворительным фондом «35-я батарея», будет рассмотрен на депутатских слушаниях, проведение которых назначено на 26 февраля.

Зеленский пообещал пока не строить дамбу на Северо-Крымском канале. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти пока не планируют строить дамбу на Северо-Крымском канале.