Какой сегодня праздник 27 февраля

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Сегодня, 27 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день оптимиста

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День оптимиста закреплен за датой 27 февраля. Праздник не входит в число крупных дат, однако по всему миру ее знают и чтут. Городская серость и однообразие на какое-то время сменяются приподнятым настроением и бодростью духа. Не случайно он проходит в самом конце зимнего сезона, когда катастрофически не хватает солнца. Но уже чувствуется его скорое появление.

День оптимиста не только «профориентированное» действо. Возможность посмотреть на себя и свою жизнь через призму света и улыбки - его концептуальная задача. Праздник создан для ищущих новые ориентиры. Излишний оптимизм не приводит к добру, а сводится к обыкновенной надежде на чудо. Но и пессимизм исключает любую вероятность благоприятного исхода. В этот день принято осознавать себя в новом «амплуа» - действенная попытка достигнуть золотой середины в отношении к внешнему миру. Гармония - залог счастливого будущего, где оптимистичная улыбка перекроет неудачи и невзгоды.

День белого полярного медведя (International Polar Bear Day)

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Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day) или, в более привычном варианте, День белого медведя. Основная цель этого праздника – привлечь внимания к сохранению самого крупного наземного хищника.

По некоторым подсчетам, эволюция этого крупного млекопитающего насчитывает около 5 миллионов лет. За это время, очутившись в условиях суровой Арктики, медведь приобрел свой окрас и присущие ему свойства. В действительности окрас шерсти медведя не белый, а прозрачный. А эффект белоснежности создается за счет света, отражающегося в полых и прозрачных шерстинках. К тому же белые мишки не впадают в спячку. Также они имеют превосходное обоняние, умеют плавать и прекрасно маскироваться. Для этого они лапой прикрывают свой нос и становятся невидимыми для окружающих.

Кирилл Весноуказчик

Народный праздник «Кирилл Весноуказчик» отмечается 27 февраля (по старому стилю - 14 февраля). В православном календаре это день почтения памяти святого равноапостольного Кирилла (Константина), учителя Словенского. Другие названия праздника: «Кирилл», «Кирилл указчик», «Бабьи Взбрыксы», «День Взаимоблагодарения».

Также сегодня, 27 февраля, отмечают такие праздники:

- День Сил специальных операций РФ

- День Конституции Республики Ингушетия

- День памяти преподобного Марона, пустынника Сирийского

- День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

- Международный день глотателя меча (World Sword Swallowers Day)

- День улыбок глазами

- День Покемона (Pokemon Day)

- День осведомленности об аносмии (Anosmia Awareness Day)

- Всемирный день неправительственных организаций (World NGO Day)

- День тупости (No Brainer Day) в США

- День клубники (National Strawberry Day) в США

- День протеина (National Protein Day) в США

- День доктора во Вьетнаме

- Фестиваль прекрасного рождения (Beautiful Birth Festival) в Австралии

- День борьбы с хулиганством в Канаде

Сегодня именины празднуют: Федор, Георгий, Филимон, Михаил, Исаакий, Кирилл, Авксентий, Авраамий, Марон, Мефодий.

Что происходило 27 февраля в прошлые годы

1883 - композитор Оскар Гаммерштайн запатентовал первую машину, которая скручивает сигары.

1900 - создан футбольный клуб «Бавария».

1918 - начало похода Сечевых Стрельцов против советских войск, напавших на Украину.

1919 - комиссия Антанты провела встречу с украинским атаманом Семеном Петлюрой.

1932 - созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

1932 - английский физик Джеймс Чедвик открыл нейтроннейтральную элементарную частицу.

1942 - массовые расстрелы в Бабьем Яру немецкими оккупантами членов украинского националистического подполья.

1943 - принято постановление об возобновления работы школ в регионах Украины, освобожденных от нацистов.

1952 - ООН впервые провела заседание в новой штаб-квартире в Нью-Йорке.

1965 - состоялся первый полет первого в мире широкофюзеляжного транспортного самолета АН-22 ( «Антей»), созданного в КБ О. К. Антонова.

1971 - альбом «Pearl» Дженис Джоплин возглавил чарт и находился на вершине хит-парада девять недель.

1974 - в Нью-Йорке миллионным тиражом вышел первый номер еженедельного журнала People, рассказывает новости о жизни звезд шоу-бизнеса.

1980 - триумфе Глории Гейнор на «Грэмми»ее хит «I Will Survive» назван лучшей «диско-записью года».

1990 - Верховный Совет СССР создал новую должность президент СССР.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 февраля. Какие праздники будут завтра?

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