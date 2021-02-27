Экс-заммэра Евпатории рассказал подробности фабрикации дела против себя

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Экс-заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк обвинил друга своего бывшего руководителя Андрея Филонова в фабрикации показаний против себя.

Об этом он написал в письме, текст которого размещен семьей на странице Вавренюка в Facebook.

«17 ноября 2020 года Штейнберг (Эдуард, друг бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова), находясь под стражей в СИЗО добровольно обратился в УФСБ по РК с явкой с повинной, в которой сообщил, что около трех лет назад, представляя интересы своей тещи Звагольской, через посредника якобы дал мне взятку в виде объекта недвижимости площадью 17 кв. метров», – написал Вавренюк.

Бывший замглавы Евпатории указывает, что в составленном Штейнбергом «необычайно объемным для таких случаев документе» подробно указаны обстоятельства дачи взятки: 14-значные кадастровые номера объектов недвижимости, адреса, даты, номера судебных решений и другое. «У Штейнберга феноменальная память, иначе это не объяснить, ведь лицам, находящимся в СИЗО запрещено иметь при себе документы, не относящиеся к уголовному делу, к тому же прошло три года», – отметил он.

Помимо Штейнберга, Вавренюк указывает на другого заинтересованного в его задержании – «оперативника, чьими усилиями воздвигнут этот карточный домик», сотрудника республиканского управления ФСБ, который якобы неоднократно заявлял, что его «закроет».

«Или оперативник, – продолжает Вавренюк. – составлявший протокол, все документы взял с собой или принял явку в УФСБ, где они хранились. Только если документы уже были у оперативников, и они знали о каком-то преступлении, не следовало ли привлечь к ответственности Штейнберга вместо того, чтобы обещать условный срок? Штейнберг явку даже не писал – все написано за него!»

Вавренюк указывает, что согласно ответу суда, за которым числится Штейнберг, на адвокатский запрос его защитника, информация о времени дачи явки с повинной – недостоверна.

«В ответах на адвокатские запросы моего защитника, суд, за которым числится Штейнберг, указал конкретные даты, когда оперативному работнику УФСБ по РК выдавалось разрешение на посещение Штейнберга в ИВС Евпатории и СИЗО Симферополя. 17 ноября 2020 года Штейнберга в СИЗО оперативник посещать не мог, а из СИЗО в УФСБ он не вывозился. То есть оперативным работником ФСБ, составившим протокол, в протокол принятии явки с повинной – документ, послуживший основанием для возбуждения в отношении меня уголовного дела и помещения меня под стражу – внесены ложные сведения, в том числе о дате его составления?» – написал он.

Сотрудники ФСБ задержали Кирилла Вавренюка 26 ноября 2020 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в крупном размере.

О причастности к своему задержанию Штейнберга и Филонова Вавренюк намекал ранее. По его словам, задержание не стало для него неожиданностью, потому что он нажил себе врагов, которым «перешел дорогу».

Штейнберг был задержан в марте прошлого года и осужден в посредничестве во взяточничестве. Филонов был задержан в апреле 2019 года, а в октябре прошлого – осужден по статье о превышении должностных полномочий.

Вавренюк работал в должности заместителя главы городской администрации с мая 2017 года. По данным Крыминформа, за несколько дней до его задержания он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 24 ноября.

Прежде Вавренюк работал в органах прокуратуры, где занимал должность помощника прокурора Железнодорожного района Симферополя. После этого работал прокурором Евпатории, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления СК РФ по Республике Крым, а также управления надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РК.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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