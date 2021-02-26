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Жители севастопольской многоэтажки четыре года страдают от плесени

Жители севастопольской многоэтажки четыре года страдают от плесени

фото © Форпост

Ремонтировать прохудившуюся кровлю в управляющей компании не спешат.

Огромный пузырь на натяжном потолке, сырость, плесень – все это последствия постоянных затоплений, передает «Первый Севастопольский». Квартира Кристины Земсковой находится в доме 22/11 на проспекте Октябрьской революции на последнем, девятом, этаже.

С 2017 года семья Кристины мучается от бесконечных затоплений. Несколько лет назад после заявлений в управляющую компанию Гагаринского района № 2, ремонт крыши выполнили.

Обрадованные жильцы в 2018-м установили натяжной потолок. Но не прошло и полгода, как он начал протекать.

Кристина говорит, что дети от постоянной сырости и плесени стали сильно кашлять. Женщина отмечает, что не раз звонила в управляющую компанию, но мастера, которые приходили, только разводят руками и советуют ждать.

От бесконечных затоплений, отмечает женщина, страдают жители 9-го этажа и в других подъездах дома. По словам Кристины, сосед по лестничной клетке, который также столкнулся с проблемой затопления, с большим трудом, но все же добился ремонта кровли над своей квартирой.

А пока семья Земсковых ждет своей очереди, приходится выживать с помощью дедовских методов: ставить тазики на технических этажах.

Для Кристины поход на технический этаж уже стал ежедневной обязанностью. Она постоянно проверяет, нужно ли выносить переполненные водой емкости. И это при том, что, как говорит женщина, исправно платит за жилищно-коммунальные услуги. Телеканал «Первый Севастопольский» направил информационный запрос в управляющую компанию «Гагаринский район-2», выяснить, почему в доме годами не ремонтируют крышу над квартирой Кристины Земсковой.

В тексте использованы материалы: Форпост

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